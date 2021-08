Il caldo afoso, le malattie e poi c’è anche la semplice mano dell’uomo che manda in fumo investimenti e speranze. E’ quello che accade sempre più spesso nelle campagne di Andria trasformate da malviventi in cimiteri a cielo aperto di carcasse d’auto. Un problema già noto e più volte denunciato che diventa ancor più preoccupante quando capita che in una normale giornata di irrigazione alcuni agricoltori trovino un’auto da poco data alle fiamme nel loro terreno. Una pratica assolutamente illegale che provoca danni ingenti agli agricoltori ed agli ulivi sfregiati dal fuoco in un’annata complicata anche per il mondo olivicolo.

Siamo in zona Tafuri ad Andria in un area di particolare prestigio per la città e per la produzione dell’olio, ultimo episodio in ordine di tempo di una lunga serie. Un luogo dove evidentemente non c’è però lo stesso rispetto da parte di delinquenti che hanno pensato bene di creare danni su danni. Un’auto rubata, una vettura distrutta dalle fiamme, quattro ulivi danneggiati per lungo tempo, un raccolto che sarà monco di una buona quantità di olive. Partita la denuncia si spera che vi sia un’ulteriore stretta sulle campagne del territorio per diminuire il più possibile i danni provocati dalla follia umana.