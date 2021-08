L’attaccante italo-argentino Nicolas Bubas è un nuovo calciatore della Fidelis Andria. Primo nuovo importante arrivo in casa biancazzurra dopo il ritorno in serie C. Il 32enne centravanti ha grande esperienza in serie C ed anche nelle massime serie di Cile, Bolivia e Venezuela. Oltre 200 presenze tra i professionisti con più di 50 reti siglate. Lo scorso anno da gennaio è stato alla Cavese con 17 presenze e sei reti. Diverse le stagioni passate alla Vibonese poi trasferimento alla Juve Stabia. Centravanti puro sarà da domani a disposizione del tecnico Gigi Panarelli.