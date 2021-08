Il Comune di Andria rende noto che intende dare in locazione 2 locali (moduli 4 e 5) facenti parte della struttura ex mattatoio ubicata in Andria alla Via Vecchia Barletta snc, essendo pervenute richieste in tal senso. Con il presente avviso si invitano i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva richiesta offerta canone per l’individuazione del locatario, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale del 05/08/2021 del n.2067.

Nella nota e nei pdf allegati gli ulteriori dettagli della procedura.

Si segnala, in particolare, che LE BUSTE DEVONO ESSERE CONSEGNATE al Settore “Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio” – Servizio “Patrimonio”, del Comune di Andria, Piazza Trieste e Trento, 3° piano, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno lunedì 23 agosto 2021, con plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura recante all’esterno l’indicativo del mittente e l’indirizzo dello stesso, nonché la seguente dicitura: “NON APRIRE – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN ANDRIA, ALLA VIA VECCHIA BARLETTA, SNC.”