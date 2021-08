“Arriva l’Estate e tutti abbiamo voglia di Libertà, magari abbandonando tutto ciò che potrebbe sembrarci ingombrante. Ed ecco che, girovagando per la Città, ci capita di trovare cani e gatti che passeggiano senza una meta. In qualche parco o bidone della spazzatura possiamo trovare dei coniglietti o gattini”. Inizia così una nota del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Vurchio che lancia il suo appello per evitare l’abbandono di animali domestici in questo periodo estivo.

“Sembra sia più facile abbandonare il proprio amico a quattro zampe piuttosto che portarlo via con sé in vacanza – spiega Vurchio – Per me, non è tanto importante sottolineare che l’abbandono costituisca reato è invece più importante ricordare che l’animale domestico, da quando ci scegli come compagno di vita, non ci abbandona mai. Abbandonare non è nocivo solo all’animale ma anche all’uomo. Non farlo!”.