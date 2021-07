Ieri mattina a Palazzo di Città si è tenuto il primo appuntamento di “Andria Talent: il futuro della città”, un’iniziativa volta «a far conoscere – ha spiega l’Assessore al Futuro, Viviana Di Leo – i nostri giovani talenti, a dialogare con loro, affinché possano essere loro stessi stimolo per altri coetanei. Andria infatti è una città ricca di giovani ragazzi e ragazze con potenzialità spesso sottovalutate e non valorizzate abbastanza. Abbiamo tantissimi esempi di giovani andriesi che si affermano in città, in Italia e nel mondo, in diversi campi e per diverse capacità. Periodicamente li incontreremo a Palazzo di Città – prosegue Di Leo – e dialogheremo con loro delle proprie passioni, dei propri successi, dei propri sogni. Sarà un modo per conoscerli e farli conoscere, sarà un’occasione per vedere il bello lì dove a volte ostinatamente vediamo solo il marcio».

Ad inaugurare questa serie di incontri è stata il Sindaco, Giovanna Bruno, che insieme all’Amministrazione, ha incontrato tre giovani studenti che hanno ideato e realizzato “ScuolaQui.it”, ovvero Francesco Suriano, Luca Magno e Simone Ciciriello. Poco più di un mese fa abbiamo raccontato il loro progetto (leggi l’articolo) che prova ad offrire uno strumento che possa rendere più agevole ricerca dei libri per affrontare il nuovo anno scolastico, o per venderli.