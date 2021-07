Andria riconfermata, per il secondo anno consecutivo, con il Premio Spighe Verdi. La decisione è stata ufficializzata ieri mattina alle 11.00 in diretta facebook da Roma. Il riconoscimento è andato ad altri 5 comuni pugliesi e la città è stata premiata insieme ad altri 53 Comuni italiani sulla base di 16 sezioni tematiche e 67 indicatori che rappresentano le azioni del comune e delle aziende agricole in materia di sostenibilità.

Spighe Verdi è un programma per lo sviluppo rurale sostenibile. Si rivolge ai Comuni che intendono valorizzare e investire sul proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali. Nel rapporto che si crea tra Comune, agricoltori e comunità locale sta il successo di Spighe Verdi, un programma flessibile e adattabile per promuovere buone pratiche ambientali in diversi contesti territoriali.

«Siamo lieti di questo riconoscimento che conferma – spiegano il Sindaco, avv. Giovanna Bruno, e l’assessore alle Attività Produttive, dott. Cesareo Troia – il ruolo centrale che ha l’agricoltura andriese nella difesa del paesaggio, nella tutela della biodiversità e nella produzione di alimenti di qualità. Per il secondo anno consecutivo, dunque, la Commissione di Valutazione Nazionale ha certificato la rispondenza del Comune e delle imprese agricole ai criteri contenuti in diverse aree tematiche (acqua, energia, agricoltura, rifiuti, assetto urbanistico, tutela del paesaggio, ecc.). Il riconoscimento è venuto da Partner e Commissione di Valutazione nella quale ci sono Confagricoltura, i ministeri della Cultura, Agricoltura, Transizione ecologica, Cnr, Ispra, Carabinieri».