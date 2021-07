Il Picerno e non l’FC Messina in C al posto del Gozzano rinunciatario, le altre in attesa di ripescaggi e riammissioni da comunicare nei prossimi giorni, senza però una deadline precisa. Queste le decisioni emerse al termine del Consiglio Federale del 27 luglio. Non l’esito sperato e auspicato dai club alla finestra. La notizia è l’assegnazione del mandato al presidente federale Gabriele Gravina insieme ai presidenti delle altre componenti per procedere al completamento di quelle che vengono definite “vacanze di organico”. Coincidenti con le esclusioni del Chievo dalla B e di Carpi, Novara, Sambenedettese e Casertana dalla C. Società che hanno comunque già manifestato l’intenzione di ricorrere al Tar del Lazio dopo le porte chiuse dal Collegio di Garanzia del Coni.

Definite comunque le griglie per i completamenti degli organici: il Cosenza è stato indicato come società con priorità per la riammissione al campionato di Serie B. In Serie C la pianta organica delle squadre candidate al rientro nei ranghi è stilata: Latina, Fidelis Andria e Siena tra i club provenienti dalla Serie D e Lucchese, Fano e Pistoiese dalla Lega Pro. Il Bisceglie ha invece presentato domanda di riammissione, ma non essendosi verificata alcuna situazione prevista dall’art.49, comma 5 bis delle NOIF, la domanda è stata ritenuta inammissibile. Cosa manca? I tempi per esprimersi, non precisati dalla nota ufficiale della Federcalcio. Non è certo che sia entro il 2 agosto, quando il Tar del Lazio si esprimerà sui ricorsi di Chievo, Casertana, Novara, Carpi e Sambenedettese.

Di fatto, con un campionato al via il 29 agosto, si prospetta un’altra estate calda per il calcio italiano. L’ennesima.