Sono 4.516.234 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato a questa mattina dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 96,2% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 4.695.447).

Intanto secondo i dati del bollettino epidemiologico di ieri, domenica 25 luglio, in Puglia sono stati registrati 6610 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 164 casi positivi: 43 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 15 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 72 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi. Scendono ad 87 i ricoveri nei reparti ordinari. 9 i pazienti in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 2.213.