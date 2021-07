«Sono trascorsi oltre due mesi da quando abbiamo presentato l’ultima segnalazione al Comune di Andria, ma i residenti del Quartiere Santa Maria Vetere continuano a lamentare l’assenza di qualsivoglia intervento di pulizia e sanificazione dell’Ex Carcere Mandamentale.

Una richiesta rimasta, come le precedenti, del tutto inevasa alla quale non è seguita alcuna risposta da parte degli Uffici Comunali competenti. Nel frattempo la struttura è invasa da erbe infestanti e rifiuti d’ogni genere rappresentando un vero e proprio pericolo per la salute dei residenti».

Così in una nota il Movimento Pugliese di Andria.

«Nella nota inviata al Comune, fu chiesto di intervenire con azioni rapide per rimuovere le piante infestanti e i rifiuti presenti nel cortile della struttura. Questi ultimi sono gli scarti della bonifica effettuata qualche anno fa e non ancora rimossi e smaltiti. A questo punto la domanda sorge spontanea: Chi sovrintende questi lavori? Da anni ormai non vengono eseguiti i lavori di disinfestazione e bonifica dell’Ex Carcere Mandamentale e tale situazione rende insalubre sia l’aria che i luoghi prospicienti la stessa struttura, densamente abitati. Furono inviate per due anni consecutivi le richieste, prima che la stagione estiva cominciasse, ma ad oggi non è giunto alcun riscontro. Si sarebbe preferita una risposta, anche negativa, al totale disinteresse. I cittadini, perciò, chiedono un intervento diretto del Sindaco affinché si programmino e realizzino subito operazioni di pulizia, bonifica e sanificazione dei luoghi tenuto conto che il caldo torrido di queste settimane provoca la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e la proliferazione di insetti d’ogni tipo e di animali infestanti».