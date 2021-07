La salute è un diritto di tutti ma sino ad ora senza tetto, migranti e minori non accompagnati spesso sono stati dimenticati dalla campagna vaccinale in corso. Per questo motivo è partito da Andria un progetto che proverà a cambiare le sorti dei meno fortunati. Ieri pomeriggio a Casa Accoglienza “Santa Maria Goretti” sono state effettuate le prime 20 vaccinazioni per gli ospiti della comunità “Migrantesliberi”. Un’iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat e che proseguirà anche nei prossimi giorni. A parlare del progetto è don Geremia Acri, Responsabile di Casa Accoglienza, che spiega l’importanza delle somministrazioni dei vaccini per senza tetto e migranti: «Negare loro il farmaco – sottolinea – è una ingiustizia». Per la comunità andriese è senza dubbio una bella giornata da ricordare.

Le vaccinazioni, come detto, proseguiranno nei prossimi giorni con una media di circa 20 somministrazioni al giorno, sino ad arrivare ad un totale di circa 100 vaccini inoculati. Negli occhi degli ospiti di Migrantesliberi tanta emozione ma soprattutto felicità per un momento forse inatteso e che ora diventa realtà.

