Dopo diversi giorni di appiattimento, è in leggero rialzo la curva epidemiologica in Puglia. Tra sabato e domenica sono 151 i nuovi casi di Covid-19 registrati nella nostra regione con un tasso di positività che arriva all’1,89%. Quelle di Bari, Lecce e Foggia sono le province con più nuovi casi riscontrati in quest’ultimo weekend. Sale a 10 casi ogni 100 mila abitanti l’incedenza settimanale, un dato che ha portato all’aumento degli attualmente positivi in Puglia che sono poco più di 1.750. L’unico dato che continua a decrescere nonostante l’aumento dei casi è quello dei decessi: uno nelle ultime 48 ore. Stabile anche il numero dei ricoveri: sono 75 i pazienti Covid assistiti nelle strutture ospedaliere pugliesi, 9 di questi ricoverati in terapia intensiva. Sono invece 1.683 i pugliesi in isolamento domiciliare. Diminuiscono i guariti che sono oltre 245 mila dall’inizio della pandemia. Numeri che non permettono di dormire sonni tranquilli e che invitano a mantenere alta la prudenza.