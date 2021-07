47 nuovi casi e nessun decesso. Sono questi i dati principali dell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia sulla pandemia da Covid-19. Dati che confermano la lieve risalita dei contagi, dell’incidenza settimanale e del tasso di positività. I numeri più alti sono stati registrati nelle province di Bari e Lecce dove già da diverse settimane circola la variante “Delta” e sotto la lente d’ingrandimento dell’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata. Continua a crescere seppur molto lentamente il numero degli attualmente positivi nella nostra regione che sono 1.776. L’unico dato che continua a decrescere nonostante l’aumento dei casi è quello dei decessi: uno nelle ultime 72 ore. Stabile anche il numero dei ricoveri: sono 76 i pazienti Covid assistiti nelle strutture ospedaliere pugliesi, 10 di questi ricoverati in terapia intensiva. Proprio il tasso di ospedalizzazione potrebbe essere uno dei paramatri di maggior rilevanza per definire le fasce di colore delle regioni. Secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo si passerebbe in zona gialla se l’occupazione delle terapie intensive sia superiore al 5% dei posti letto a disposizione e se quella dei reparti ordinari superi il 10%. In Puglia al momento l’occupazione delle terapie intensive è all’1,9% e quella dei reparti ordinari al 2,4%.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 19.7.2021 è disponibile al link:

http://rpu.gl/UpLc2