«La presentazione del progetto del nuovo ospedale di Andria rappresenta un segnale importante per l’intera comunità. Il primo passo per la realizzazione di una struttura che, una volta ultimata, offrirà un’assistenza sanitaria migliore ai cittadini della Bat. L’ospedale di secondo livello sorgerà in contrada Macchia di Rose da dove sarà possibile vedere il Castel del Monte, avrà 400 posti letto, reparti in più rispetto a quelli presenti ora all’ospedale Bonomo e ospiterà anche un campus universitario. Un polo di eccellenza, di cui beneficerà l’intero territorio. Siamo consapevoli però che ci vorrà del tempo per realizzare l’ospedale, per questo bisogna essere concreti e fare in modo che i cittadini possano continuare, nel frattempo, a curarsi qui nel nostro territorio, senza essere costretti ad andare in altre province o altre regioni. Un passo in avanti è stato fatto in questi giorni con il potenziamento del personale sanitario al Bonomo, con la nomina di sette direttori di struttura complessa e, con i macchinari inaugurati un mese fa: il nuovo angiografo in dotazione all’Unità operativa di Cardiologia e la nuova Tac in dotazione all’Unità operativa di Radiologia. Come ho fatto finora, continuerò a impegnarmi al massimo per il potenziamento dell’ospedale Bonomo, in attesa della realizzazione del nuovo nosocomio».

Così in una nota il capogruppo del M5S Grazia Di Bari.