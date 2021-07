46 nuovi casi e nessun decesso. Sono questi i dati principali dell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia sulla pandemia da Covid-19. Dati che non si discostano da quelli degli ultimi giorni con un tasso di positività sempre al di sotto dell’1%. Nuove positività che si dividono abbastanza equamente in tutte le province pugliesi e che portano al numero degli attualmente positivi a 1.641, dieci in meno rispetto alla giornata di ieri. Resta pressocchè invariata la situazione negli ospedali pugliesi con solo il 2% dei posti letto occupati. Sono 74 i pazienti ricoverati, 9 dei quali nelle terapie intensive che quest’oggi segnano un +2. Continua senza sosta nella nostra regione la campagna vaccinale sono 4.162.119 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia, il 93,3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza. Nella Bat solo nella giornata di ieri sono state eseguite 4,525 vaccinazioni. Ancora record nell’hub di Andria dove ieri sono state vaccinate 1.700 persone. Intanto il nuovo piano di consegne dei sieri anti-covid è stato tramesso dalla Protezione Civile. Nei prossimi 30 giorni, la Puglia riceverà circa 841 mila dosi di vaccino, ci saranno solo consegne di sieri Pfizer e Moderna, non sono previsti, al momento, nuovi arrivi di vaccini Astrazeneca e J%J.

Il bollettino epidemiologico odierno è disponibile al link: http://rpu.gl/55UBw