Un lungo applauso che segna la nuova tappa sul percorso verso la realizzazione del nuovo ospedale di Andria. Il consiglio comunale, riunito questa mattina, ha approvato all’unanimità la sottoscrizione dell’accordo di programma per l’approvazione del progetto che vedrà il nuovo nosocomio andriese nascere in contrada Macchia di Rosa. Durante l’assemblea monotematica, è intervenuto il Direttore Generale della Asl Bat Alessandro Delle Donne assieme all’Ing. Carlo Ieva, direttore dell’Area Tecnica dell’Azienda Sanitaria Locale della sesta provincia pugliese.

Delle Donne ha presentato il nuovo ospedale assicurando che rappresenterà una delle massime eccellenze in ambito sanitario per l’intera Regione. A cura dell’Ing. Ieva invece l’approfondimento sugli aspetti tecnici dell’opera. Una struttura all’avanguardia realizzata in moduli interscambiabili tra loro a seconda dell’esigenza. Prevista una zona dedicata alle malattie infettive, pronta a reggere l’eventuale urto di una nuova pandemia, un pronto soccorso moderno ed una zona che potrà ospitare classi universitarie. Insomma un ospedale che guarda al futuro e che disporrà di 400 posti letto e ben 18 sale operatorie. L’aspetto esterno del nosocomio non richiamerà quello consueto degli ospedali offrendo un ambiente quanto più accogliente possibile. All’esterno della struttura ci sarà spazio anche per farmacie ed esercizi commerciali. Dunque luoghi per accogliere parenti o conoscenti dei pazienti prima e dopo eventuali visite. Al termine del Consiglio Comunale il Sindaco Giovanna Bruno ha ringraziato tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione, per lo spirito di collaborazione lungo il percorso intrapreso dopo l’insediamento della nuova assise cittadina lo scorso ottobre.

Questa sera alle 18.30 appuntamento a Castel del Monte dove si terrà la presentazione ufficiale del progetto del nuovo ospedale di Andria in tutti i suoi dettagli. Interverrà anche il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano oltre a tutti i sindaci e ai rappresentanti civili, militari e religiosi della Provincia Bat.