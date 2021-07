«Circa un paio di settimane fa abbiamo anticipato la nostra iniziativa di sottoporre alla massima assise comunale una Proposta di Delibera che punta a inserire o rimodulare alcuni incentivi per chi intende edificare secondo le norme per l’abitare sostenibile introdotte dalla L.R. n. 13 del 2008. L’iniziativa ha evidentemente colto nel segno, visto che circa una ventina di ditte del comparto edilizio della nostra città hanno voluto incoraggiarla attraverso una spontanea sottoscrizione di supporto alla stessa Delibera». E’ quanto si legge in una nota della lista Futura.

«Questa sottoscrizione per noi ha un valore simbolico: è il segnale, forse, che il metodo intrapreso dell’ascolto e della condivisione può generare reale partecipazione. Partecipazione tanto reale quanto discreta. Per questo, qui non ci dilungheremo con un elenco dei sottoscrittori. Nel ringraziare loro per la fiducia riposta nel nostro impegno, insieme ai tecnici che ci hanno aiutato nella precedente fase di approfondimento ed elaborazione, ci preme evidenziare che il lavoro, per conto nostro, è appena iniziato e che tale incoraggiamento non può che spronarci a cercare ulteriore partecipazione e condivisione, sia nel tessuto produttivo della nostra città che in Consiglio Comunale, dove auspichiamo di raggiungere il miglior risultato amministrativo possibile a beneficio della comunità.

Stesso metodo abbiamo adottato per la definizione del nuovo regolamento PIP e di altre proposte importanti che presenteremo prossimamente alla Città».