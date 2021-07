Una settimana intensa. Tanto allenamento con la palla, giochi, momenti di ristoro e soprattutto i sorrisi, quelli stampati sui volti dei ragazzi. Va in archivio la prima settimana dell’Inter Summer Camp organizzato dalla Virtus Andria presso il centro sportivo ex Arca. Quasi 100 giovanissimi sono stati seguiti giorno dopo giorno dai tecnici venuti da Milano, dal Settore Giovanile dell’Inter, per una esperienza estiva senza precedenti. Il bilancio, e metà Camp, è più che positivo.

I ragazzi dell’Inter Summer Camp sono stati protagonisti durante tutte le giornate in diverse attività. Al loro fianco non solo i tecnici neroazzurri, ma anche uno staff che ha animato i momenti di svago. Il primo obiettivo, d’altra parte, è proprio quello del divertimento e per la Virtus Andria è stato senz’altro raggiunto.

L’Inter Summer Camp proseguirà anche la prossima settimana, da lunedì 12 a venerdì 16 luglio.

Il servizio.