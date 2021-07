E’ stata una serata indimenticabile quella vissuta ieri sera dagli italiani, incollati allo schermo sino all’ultimo istante per seguire gli azzurri nella semifinale vinta contro la Spagna al termine dei calci di rigore. Ma per coloro che erano presenti allo Stadio di Wembley è stata senz’altro un’esperienza ancor più indimenticabile, magica se possibile. E ieri, tra i tifosi italiani, proprio nella curva dietro la porta scelta per i tiri dal dischetto, c’era anche un gruppo di andriesi. Selfie, sorrisi, foto degli azzurri di Roberto Mancini, e soprattutto i festeggiamenti dopo il rigore decisivo di Jorginho che ha portato l’Italia nella finalissima di Euro 2020 in programma domenica 11 luglio. Insomma una serata speciale e a tinte tricolori, documentata sui social dal gruppo di andriesi probabilmente residenti a Londra. In uno scatto è stata anche esibita la sciarpa del gruppo ultras “Drunks”.