Un servizio d’emergenza e pronto intervento ai piedi del maniero federiciano operativo nei mesi più caldi dell’estate. Si rinnova l’attività di assistenza 118 della Asl Bat a Castel del Monte. L’ambulanza “India” della Oer Trani, con infermiere a bordo, sosterà nei mesi di luglio ed agosto, tutti i giorni dalle 10 alle 18, per garantire condizioni di sicurezza, qualora necessario, in caso di emergenze legate alla salute di cittadini e visitatori in generale. Un’iniziativa quanto mai importante in vista del ritorno dei turisti nel sito Patrimonio dell’UNESCO. Questa mattina si è tenuta la presentazione del servizio di assistenza, alla presenza del Commissario Straordinario della Asl Bat Alessandro Delle Donne.

Presente anche Francesco Tarantini, Presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, e parte dell’Amministrazione comunale di Andria, a partire del Sindaco Giovanna Bruno.

Il servizio.