«Abbiamo chiesto un ulteriore sforzo ai nostri partner stagionali, Caseificio Montrone, Tecnoswitch, Florigel, Campanile Service e Terre di Puglia – spiega Pietro Lamorte Direttore Finanziario della Fidelis Andria – per organizzare la diretta televisiva del match di finale a Picerno. Essenziale anche la partnership con Telesveva più volte rinsaldata durante questa stagione e che permetterà la produzione del match sia sul canale 17 del digitale terrestre che sui canali social. Una decisione ancora una volta in favore dei nostri tifosi dopo le gare trasmesse praticamente in tutta la stagione. Nostri tifosi che, purtroppo, non potranno seguire la squadra in trasferta a causa dell’inagibilità del settore ospiti dello Stadio “Curcio” di Picerno. Un ringraziamento sentito per tutti questi partner visto l’importanza dell’evento – ha concluso Pietro Lamorte – perché anche così si costruiscono rapporti importanti di collaborazione e si cresce tutti assieme».