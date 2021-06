«La perdurante emergenza pandemica causata dal virus COVID – 19, ha limitato e penalizzato nell’ultimo anno numerose attività, non ultime quelle della produzione intellettuale, culturale e giornalistica. Il Circolo della Stampa BAT “San Francesco di Sales” ha valutato, dunque, l’opportunità di prorogare i termini relativi alla scadenza della presentazione degli elaborati dei colleghi giornalisti, anche per l’incertezza legata alle modalità di svolgimento in presenza dell’evento finale e della relativa premiazione che si sarebbero dovuti svolgere nel prossimo mese di luglio». Una nota del Circolo della Stampa BAT spiega le ragioni dello slittamento dei termini di consegna degli elaborati per i giornalisti interessati per il “Premio Michele Palumbo”.

«Vista l’autorizzazione ricevuta dalla Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale Pugliese (ente patrocinatore dell’iniziativa) i termini per la presentazione degli elaborati slittano al 30 ottobre p.v. e la data della Cerimonia di premiazione al 4 dicembre 2021. Nella circostanza si ribadisce a tutti i colleghi che, ai sensi del Bando, è ammessa la partecipazione con un solo articolo su carta stampata e/o su web e/o servizio radiotelevisivo. Gli elaborati, insieme con la scheda personale dell’autrice/autore, possono essere consegnati anche a mano presso la sede del Circolo della Stampa “San Francesco di Sales” c/o Oratorio Centro Giovanile Salesiano “Don Bosco” in Corso Cavour, 71 Andria dal lunedì al venerdì h. 17.00/20.00; ovvero spediti tramite raccomandata a.r. allo stesso indirizzo; o, in alternativa, per posta elettronica a: [email protected]».