Il Sindaco di Andria Giovanna Bruno ha espresso il proprio pensiero su Facebook dopo aver ricevuto dalla Regione Puglia il finanziamento “Strada per Strada” che permetterà alla città di poter mettere in sicurezza diverse strade cittadine.

«Oggi due parole sul contributo regionale per le strade le dico io! Visto che è sempre il Sindaco che si prende tutti gli improperi del mondo per le strade malconce. Il nostro comune sarà destinatario di un importante finanziamento per la messa in sicurezza delle nostre strade. € 2.296.979,87! Bel colpo. Non c’è che dire. Chi finora diceva “sindaco, le strade!” Ora comincerà a dire “sindaco muoviti, fai le strade”. Chiariamoci: le strade rifatte non le vedremo domattina! La regione detta i tempi per questo grande cantiere a cielo aperto, che riguarda i 257 comuni di Puglia. Cioè, l’atto regionale sancisce indiscutibilmente che tutti i comuni necessitano di manutenzione e messa in sicurezza. Questo è uno dei grossi problemi che pesa sulle casse di ciascun comune e che angoscia tutti i sindaci. Ora, dobbiamo essere bravi a fare i progetti esecutivi nei tempi previsti e dobbiamo essere bravi a spendere e rendicontare entro i termini fissati dalla regione. Quindi, subito al lavoro. Se è vero che le strade rifatte non si vedranno nel giro di qualche giorno, è altrettanto vero che nei prossimi 16 mesi circa tante cose saranno finalmente cambiate».