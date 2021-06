“ALL – Andria Legge Libri” è l’iniziativa, promossa dalla SEAK (Sveva Editrice Associazione Kulturale) in collaborazione con le associazioni Fare Quadrato e Il Solstizio, che presenta alcune recenti pubblicazioni coinvolgendo direttamente gli autori in pubblici incontri moderati da giornalisti e autorevoli esponenti della cultura. L’iniziativa gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Puglia e della Civica Amministrazione di Andria. Nutrito il cartellone della prima edizione che, dal 18 al 29 giugno, propone svariati appuntamenti su argomenti di attualità, di cronaca, di storia locale e sulle ripercussioni sociali delle nuove forme di comunicazione.

Il primo incontro è in calendario alle ore 19 di venerdì 18 giugno, nella Sala del Consiglio Comunale. Ospite di turno Alfredo Mantovano, Magistrato e Vicepresidente del Centro Studi “R. Livatino”, che, sollecitato dal giornalista Francesco Rossi e dal Presidente dell’Associazione Il Solstizio Luigi Del Giudice, parlerà di due suoi lavori: «Un giudice come Dio comanda – Rosario Livatino, la toga e il martirio”; “Legge omofobia perché non va – La proposta Zan esaminata articolo per articolo».

«Coltiviamo un proposito – ha ricordato il presidente della Seak, Nino Marmo, in sede di presentazione della Rassegna. Trasformare una città assai pigra verso la lettura di giornali e libri in una comunità che legge, si informa e si arricchisce culturalmente. E’ una sfida non da poco ma occorre pur cominciare».

Questi i prossimi appuntamenti in calendario:

22 giugno ore 19 – Chiostro San Francesco, “Grottelline – Cronaca di un giornalista di provincia” di Cosimo Forina;

25 giugno, ore 19 – Chiostro San Francesco, “Annessi e connessi” di Alessio Giannone (alias Pinuccio);

28 giugno, ore 19- Chiostro San Francesco, “Magnificat” di Elvira Manco.