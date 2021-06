Laboratori di arte, scientifici, di pratica corale, di coding, di potenziamento delle competenze STEM e delle competenze multilinguistiche con la metodologia CLIL, laboratori di cittadinanza digitale, di educazione alimentare-e sportivi. Sono gli ingredienti dell’Estate dell’IC VERDI CAFARO di Andria.

«Un piano di interventi – spiega il Dirigente scolastico Grazia Suriano – per conferire valore aggiunto all’offerta formativa della scuola e che restituisca agli alunni spazi e tempi di relazione, luoghi per incontrarsi di nuovo e riannodare quelle relazioni purtroppo bruscamente interrotte, così importanti per lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario, sociale di ognuno. I percorsi formativi, destinati ai bambini di scuola primaria e ai ragazzi della secondaria di 1° grado si svolgeranno fino alla prima decade di luglio e rientrano in due progetti finanziati dai PON FSE».

Progetto : “IL LABORATORIO DEI TALENTI”

Progetto “MOTIVARE, INCLUDERE, ORIENTARE”