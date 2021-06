Grave incidente nel pomeriggio in territorio di Andria sulla ex SP231: un furgoncino cassonetto da lavoro ed un furgone utilizzato per le consegne dai corrieri, si sono scontrati per cause in corso di accertamento da parte del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria.

Il violento impatto ha però provocato anche due feriti gravi trasferiti al nosocomio andriese in codice rosso. Sul posto oltre agli agenti della Polizia Locale anche i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco oltre a diverse equipe sanitarie del 118.