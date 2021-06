L‘alba, come segnale di rinascita, di risveglio dal torpore, di avvio delle azioni che mettono in moto il mondo. “A new day has come”, recita Céline Dion in una delle sue più note canzoni: ed è proprio questo lo spirito con cui il comitato regionale delle Pro loco Unpli pugliesi ha aderito all’iniziativa nazionale “Festa della Musica – Squilli di Musica e Vita” ideata dal Ministero della Cultura, organizzando il primo evento della giornata celebrativa ai piedi di uno dei monumenti simbolo non solo della pugliesità, ma del Paese: il Castel del Monte, fatto realizzare da Federico II di Svevia intorno al 1240.

In occasione della giornata del 21 giugno – che unirà tra eventi, concerti, mostre, iniziative di carattere artistico tutte le Pro loco italiane – l’Unpli Puglia presenterà “Suoni all’Alba d’Estate – Ensemble di ottoni ‘Amici della Musica’” a partire dalle 5.20, al sorgere del sole, al sorgere di una nuova estate.