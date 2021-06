«Le dichiarazioni del ministro Patuanelli, in risposta all’interrogazione sui criteri per il riparto delle risorse del FEASR, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, rappresentano una notizia importante per il comparto agricolo pugliese. Le cinque regioni del Sud non subiranno infatti alcuna perdita nel biennio, perché la minore assegnazione di risorse dovuta ai nuovi criteri per la ripartizione sarà compensata dalla creazione di un fondo ad hoc di uguale valore, ovvero 92milioni di euro. Una proposta che Patuanelli porterà nel prossimo Consiglio dei ministri. Anche la Puglia quindi non avrà un centesimo in meno rispetto al riparto con i criteri storici. Un risultato di cui siamo orgogliosi e per cui abbiamo avuto diverse interlocuzioni col ministro, sia come gruppo regionale che con i parlamentari pugliesi».

Lo dichiara la capogruppo del M5S Grazia Di Bari, in seguito al question time nella Camera dei Deputati.

“In un periodo come questo – aggiunge Di Bari – era ancora più importante che non ci fosse alcuna riduzione delle risorse per le imprese agricole. Il ministro Patuanelli oggi ha anche ribadito la disponibilità a lavorare per individuare nuovi criteri dal 2023, assieme agli assessori regionali competenti, in modo da contemperare le esigenze di tutte le regioni. L’impegno del M5S a tutti i livelli sarà massimo per garantire gli stessi fondi alle regioni del Sud”.