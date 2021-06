Lunedì 14 giugno ricorre la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue istituita, a partire dal 2004, in onore del biologo austriaco Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni, scoperta che rese possibile l’impiego pratico e diffuso delle trasfusioni di sangue, abbattendone i rischi.

Per il 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva scelto l’Italia come nazione a cui assegnare le celebrazioni dell’evento ma la pandemia da Covid-19 ne impedì lo svolgimento. Scelta che l’OMS ha ribadito per quest’anno, riconoscendo alla nostra nazione l’attenzione e l’impegno alla tutela della salute del cittadino, diritto riconosciuto dalla Costituzione.

In occasione della presentazione ufficiale del programma delle iniziative promosse dal Ministero della Salute e del Centro Nazionale Sangue per celebrare il suddetto evento, il ministro Roberto Speranza ha dichiarato: «Penso che la donazione di sangue sia un atto straordinario, che consente ogni giorno a questa macchina del servizio sanitario di funzionare, di essere all’altezza. Ci prepariamo a queste due giornate con lo spirito giusto, soprattutto consapevoli di questa fase così difficile che abbiamo vissuto e che oggi possiamo affrontare con maggiore fiducia soprattutto grazie alla presenza dei vaccini».

Il Presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola ha dichiarato tra l’altro che “…Se il rischio di carenza di sangue ed emoderivati, legato alla pandemia, è stato contenuto, e allo stesso modo i disagi sociali, gran parte del merito va proprio ai donatori e alle associazioni di volontariato che, anche nei mesi più complicati, non hanno fatto mancare impegno e supporto al sistema trasfusionale”.

In questo quadro l’Avis Comunale di Andria si prepara a celebrare questa ricorrenza a partire da domenica 13 giugno con una giornata di raccolta straordinaria di sangue presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “L. Bonomo” di Andria.

In concomitanza, in piazza Duomo della città di Trani, si svolgerà un gift workout- in silent, a cui seguirà, a partire dalle ore 11.30, la celebrazione della Santa Messa presieduta da Mons. Leonardo D’Ascenzo, presso la Cattedrale di Trani.

Ad Andria le celebrazioni si concluderanno il 14 giugno, quando, con il patrocinio del Comune di Andria, il Palazzo di Città, a partire dalle ore 20.00, sarà illuminato con fasci di luce di colore rosso, iniziativa ripetuta in tutti i Comuni della nostra Provincia.