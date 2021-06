Tempo di matrimoni in Puglia, la Regione ha ufficializzato tutti i protocolli da seguire e riguardano sposi, ospiti, strutture e staff. Dal 15 giugno torneranno i ricevimenti tradizionali con qualche accorgimento al tempo covid-19.

Per entrare in sala e dunque partecipare ai festeggiamenti bisognerà aver completato il ciclo di vaccinazione o aver ricevuto la prima dose da almeno 15 giorni. Altrimenti bisognerà essere guariti dal virus con tampone negativo non anteriore a 6 mesi, o effettuare il tampone sempre con esito negativo entro 48 ore dalla cerimonia. In ogni caso l’ingresso sarà impedito a chi avrà più di 37 e mezzo di temperatura.

Mascherina obbligatoria per ospiti e sposi in tutti i momenti della cerimonia in cui non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro dai non conviventi, per il personale di servizio, per i fotografi a distanza di meno un metro e per i componenti dei gruppi musicali.

Il buffet può essere previsto ma con prodotti confezionati singolarmente, consentita la somministrazione da parte del personale di servizio e gli ospiti dovranno mantenere il distanziamento, indossare la mascherina.

All’interno della sala la distanza minima tra i tavoli non deve essere inferiore a 2 metri. Dove possibile si consigliano 2 metri e mezzo. Deve essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Il numero massimo delle persone invitate è calcolato in base al numero dei tavoli posizionabili.

I gruppi musicale dovranno tenersi a distanza di almeno 3 metri dagli ospiti se non provvisti di barriere antidroplet in prossimità del microfono. I componenti dovranno indossare la mascherina durante gli spostamenti e mantenere un metro di distanza durante le esibizioni.

Capitolo balli. Ciascun momento danzante all’interno della sala potrà durare al massimo 15 minuti e deve essere garantita una superficie di 2 metri quadri a persona. La struttura dovrà potenziare il ricambio d’aria agli ambienti. In caso di balli all’esterno dovrà essere garantita una superficie di 1,2 metri quadri a persona. Non è possibile prendere la bomboniera da un tavolo comune all’uscita del locale. Gli sposi potranno consegnarla agli invitati dopo aver igienizzato le mani.

Infine per quanto riguarda la struttura, prima della cerimonia dovranno richiedere l’elenco dei partecipanti entro 7 giorni prima e mantenere quello stesso elenco dopo i festeggiamenti per almeno 14 giorni, per favorire l’eventuale tracciamento. Naturalmente la struttura dovrà vigilare sul rispetto del protocollo di sicurezza.