Una giornata della memoria per non dimenticare mai. Una giornata per non lasciare inascoltato il grido di dolore di famiglie spezzate dalle morti sul lavoro. Una giornata che la Città di Andria ha voluto celebrare questa mattina proprio in Piazza Caduti sul Lavoro dove il Comitato “12 giugno” ha già voluto far erigere un monumento alle vittime del lavoro e del dovere.

Una celebrazione solenne, come si conviene ad un evento del genere, con in prima linea il Sindaco Giovanna Bruno ma anche il vice prefetto vicario, il Dr. Sergio Mazzia, oltre al vicario della diocesi Don Gianni Massaro ed il Console provinciale della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, la Dr.ssa Losito. I Maestri del Lavoro sono coloro che “si siano particolarmente distinti per singoli meriti di: perizia, laboriosità e di buona condotta morale” e vengono decorati con la “Stella al Merito del Lavoro” conferita con Decreto del Presidente della Repubblica e che comporta il titolo di “Maestro del Lavoro”. Mentre particolarmente emozionante è stato il contributo del Comitato 12 giugno nato a Taranto nel 2003 proprio nella giornata che ricorda una data tragica per la città jonica visto che si registrò un incidente gravissimo all’interno dell’ex Ilva in cui persero la vita due operai. Stesso giorno ma di anno diverso e cioè 2015, altro incidente nella fabbrica tarantina in cui perse la vita un operaio 35enne. Il problema, tuttavia, resta ben vivo e dal Comitato 12 giugno chiedono interventi chiari e realmente utili per le vittime sul lavoro.

