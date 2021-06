Dopo 25 anni continua a lasciare un segno una delle più amate squadre di calcio che abbia mai calcato il terreno di gioco dello storico “Comunale”. Si tratta della Fidelis Andria 96/97, una Fidelis che in panchina poteva contare sulla esperienza di Papadopulo ed in campo aveva la genialità di Oberdan Biagioni, la concretezza di Renato Olive ed il fiuto del gol di Mario Lemme ma anche la velocità di Gianmarco Frezza e le parate di Nicola Dibitonto. Una Fidelis che 25 anni fa regalò l’immediato ritorno in serie B ai tifosi biancazzurri e che oggi a distanza di un quarto di secolo, regala alla città uno strumento medicale frutto della vendita di un progetto editoriale ideato proprio per celebrare quella magica squadra.

Il progetto si chiama banalmente “Ama Venge” ed era il grido di battaglia sportiva che caratterizzò quella annata irripetibile. Un progetto editoriale fortemente voluto dal giornalista Raffaele Garinella che ha poi coinvolto subito Renato Olive, Nicola Dibitonto ed il giornalista Peppino Ernesto prima di raggiungere poi tutti i ragazzi di quella stagione. Ieri il primo appuntamento al “Bonomo” dove è stato consegnato uno strumento che sarà fondamentale per il reparto di “pediatria” del nosocomio andriese.

Un primo tassello che si spera possa esser subito accompagnato, nelle prossime settimane, da altri acquisti dopo il bel successo del libro già in questa prima fase di vendita.

Dalla Fidelis di 25 anni fa a quella attuale. La società biancazzurra ha infatti sposato il progetto promuovendo il libro e consegnando anche due maglie, una piccola per il reparto di pediatria con il numero uno come segno di augurio e speranza, e la seconda direttamente allo Stadio “Degli Ulivi” ai protagonisti di 25 anni fa con il numero 64 tanti quanti i punti di quella indimenticabile stagione.