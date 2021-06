«Nulla è come prima, lo sappiamo tutti, ma una cosa non è cambiata: la malattia e le sue conseguenze. Continua a mietere vittime e colpire molte donne. Grazie a Onda d’urto, al quale va il nostro più sentito ringraziamento per averci permesso di registrare il logo Turbanwave. Grazie a tutto quello che continuate a fare per gli ammalati di Cancro ad Andria e per la memoria di Terry».

Inizia così la nota dell’associazione “Anime Belle di Teresa Calvano”.

«Grazie a tutti i nostri amici che ci sono stati sempre vicini. Grazie a voi Anime Belle che continuate ad inondare la nostra posta con messaggi dolcissimi in memoria di Terry invitandoci a riprendere a produrre i turbanti. I tempi sono maturi: Anime Belle di Teresa Calvano sarà realtà. Riprenderemo a produrre i turbanti grazie alla collaborazione di volontari e aziende del settore tessile. Sarà dura, ma siamo fermamente convinti che insieme potremo regalare ancora qualche sorriso e aiuto concreto a chi sta soffrendo e lottando in questo preciso istante. Per dare inizio alle danze c’è bisogno di tanta energia e quella ci viene iniettata da Terry e servono anche i soldi ma quelli prima o poi li troveremo».