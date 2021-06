Ieri sera, intorno alle ore 20, attimi di apprensione per un ragazzo di 14 anni che, per cause in corso di accertamento da parte degli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale intervenuti per i rilievi dell’incidente stradale, è caduto sulla carreggiata di Via Pendio San Lorenzo urtando violentemente il capo al suolo.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato e l’autoambulanza del 118 che ha soccorso e successivamente trasportato il giovane ciclista al Pronto Soccorso dell’Ospedale “L. Bonomo” di Andria, dove ha trascorso la notte in osservazione dei sanitari.

Per fortuna le sue condizioni sono buone. Sono in corso indagini per appurare le cause della caduta ed escludere il coinvolgimento di altri veicoli o persone nell’incidente.