Ieri era prevista l’apertura dell’Hub di San Valentino ad Andria, in via sperimentale, con un inedito orario dalle 17 alle 23. Ma qualcosa purtroppo è andato storto come ci racconta il dott. Giancarlo Cannone.

“Volevamo provare questo modello lavorativo in vista dell’imminente estate, ma il tutto è stato vanificato

da un’idiota che ha diffuso per scherzo un vocale su WhatsApp che farneticava su un presunto “open day vaccinale” dove il mentecatto si vantava di essersi vaccinato senza prenotazione, entrando facilmente senza che nessuno glielo impedisse e tra l’altro avrebbe addirittura scelto il vaccino da fare. Poi il solito andriese mediocre, dotato di due neuroni, uno per pensare e l’altro per spingere il tasto dello smartphone per condividere la puttanata colossale, che ha reso virale il messaggio, più del Sars-Cov2. Il risultato ottenuto è che ieri sera si è riversata mezz’Andria all’Hub di San Valentino, con momenti di altissima tensione tra gente inferocita che voleva a tutti i costi entrare anche senza prenotazione “perchè ho sentito il vocale” e chi era prenotato e ne aveva tutto il diritto. E nel mezzo, a calmare gli animi e gli istinti animaleschi dei più esagitati, i volontari della Protezione Civile, le Guardie Federiciane, quelli di FareAmbiente e la pattuglia della Polizia Locale. Purtroppo ad un certo punto, visto che la situazione stava precipitando, si è dovuto ricorrere alla chiamata della Polizia di Stato e alla chiusura alle ore 21.30, per questioni di sicurezza, della porta d’accesso dell’HUB, purtroppo lasciando fuori tante persone che avevano fino ad allora aspettato pazientemente da ore e che avevano tutto il diritto ad entrare. Ci scusiamo per chi doveva entrare perchè regolarmente prenotato e non ha potuto. Purtroppo la madre degli stupidi continua ad essere sempre incinta. Sarebbe bastato semplicemente fare una verifica della fondatezza della notizia, consultando la pagina web istituzionale della ASL BT. Costava fatica?”.