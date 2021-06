E’ stata davvero un’emozione rivedere su quel terreno di gioco i nostri giovani a cui la Fidelis non ha voluto far mancare il proprio sguardo. I biancazzurri, infatti, saranno protagonisti nelle diverse categorie, anche con più squadre, della Coppa Puglia un torneo nato da un’idea della LND per consentire di far ripartire l’attività di squadra dopo un lungo stop a causa della pandemia in atto. Ed allora ecco che Allievi e Giovanissimi Fidelis, sono stati divisi in tre squadre per consentire la più ampia partecipazione possibile. Due formazioni di Allievi sono state affidate ai tecnici Loconte e Di Bari rispettivamente con gruppo 2004 e gruppo 2005. Per i Giovanissimi, affidati al tecnico Strippoli, spazio ai 2006-2007. Primi in campo, ieri, gli Under 17 del tecnico Di Bari che hanno vinto sul campo Mons. Addazi contro la Pol. Trani 2006 con il risultato di 6 a 1. Oggi in campo l’Under 15 alle 15 presso il Sant’Angelo dei Ricchi contro Progetto Uomo Canosa ed a seguire, alle 18, gara a Canosa allo Stadio San Sabino, per i ragazzi allenati da Loconte. Nel prossimo weekend il secondo turno tra sabato e lunedì con l’Under 15 impegnata a Ruvo contro la “Di Domenico, l’Under 17 del tecnico Loconte impegnata nel derby contro la Victor Andria e l’Under 17 di Di Bari contro la Real Bisceglie. Insomma si torna in campo per tornare ad un pizzico di normalità dopo un anno davvero complicato. Forza Leoncini.