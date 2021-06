«È ormai consuetudine di taluni esponenti della maggioranza rivolgersi con toni volti a dileggiare ed offendere chi fa legittimamente opposizione, contrastando politicamente questa maggioranza paroliera, così come si è permessa la collega consigliera Fracchiolla nei giorni scorsi, sfiorando il reato di lesa maestà mentre svolgeva il proprio compito di consigliere comunale e a cui va tutta la nostra stima e vicinanza. Piuttosto che sforzarsi ad utilizzare minacce, offese e toni sgradevoli, come i componenti della lista Andria 3 Lab, sarebbe auspicabile che questi signori possano impegnare ogni sforzo per governare seriamente la città. Non riusciamo a capire perché lo stesso accanimento non viene utilizzato per risolvere i problemi della nostra comunità». E’ quanto si legge in una nota a firma dei consiglieri comunali andriesi Gianluca Grumo (Lega Salvini) e Andrea Barchetta (Fratelli d’Italia).

«Solo qualche giorno fa in modo abbastanza fuori luogo ed offensivo, il sindaco accusava la vecchia Amministrazione per quanto accaduto recentemente in Piazza Catuma in merito ad episodi di inciviltà e per la caduta di un lastrone di marmo dallo Stadio Comunale. Il sindaco Bruno parlava di macerie lasciate in eredità dal centro-destra, dimenticando che tra la gestione commissariale e la gestione di questa variopinta coalizione di sinistra delle tante inutili parole e dei pochi sbagliati fatti, sono passati oltre due anni che rappresentano un tempo ben definito per impostare una linea e risolvere qualcosa. Veniamo alle note dolenti, con la Ztl del Centro Storico che senza aver tessuto un dialogo con residenti, commercianti ed attività di ristorazione, viene ampliata di punto di bianco. E senza aver messo mano al piano del traffico che è andato completamente in tilt in poche ore. Infatti dalle ore 19 Andria è paralizzata con una colonna abnorme di auto e mezzi imbottigliati nel traffico con evidenti ripercussioni pure sull’ambiente e sullo smog alle stelle. Senza dimenticare che, crediamo per un errore, il tabellone luminoso ha segnato anche prima delle ore 19 l’avvio della Ztl. Chiediamo pertanto immediate spiegazioni all’assessore Colasuonno ed al Sindaco Bruno. Non basta dire alla gente di andare a piedi o in bici. Occorre partecipazione dei cittadini nelle scelte anche per evitare che una ottima idea, come quella della Ztl che il centro-destra ha dato in dote a questa Amministrazione, possa rapidamente rappresentare un problema per i cittadini piuttosto che una opportunità. Del resto solo pochi giorni fa, ma inascoltati, avevamo già lanciato un grido d’allarme. Riproponiamo allora quanto detto: immediata sospensione di questa “sperimentazione”, ritorno alle ore 21 della chiusura dei varchi al traffico, rapido ma costruttivo confronto con chi vive il Centro Storico, senza che si subiscano decisioni estemporanee calate dall’alto, per le valutazioni più consone da attuare. Il dilettantismo politico non è accettabile a danno dei cittadini».