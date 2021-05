Un momento di condivisione, di solidarietà, all’insegna dello sport e della sana competizione sportiva. E’ in programma il prossimo 10 giugno, alle ore 19 presso l’Oratorio Salesiano di Andria, il quadrangolare di calcio, “Memorial Ruggiero e Riccardo Lorusso”, organizzato dal Milan Club di Andria.

Un evento che si svolgerà adottando tutte le misure anti covid-19. Una grande giornata di festa, all’insegna dello sport e del rispetto, nel ricordo di due amici, Ruggiero Lorusso e Riccardo Lorusso, che nei mesi scorsi sono stati prematuramente strappati all’affetto dei propri cari dal covid-19.

«Per noi i valori “veri” dello sport sono fondamentali, lo sono sempre stati e con questa manifestazione cercheremo di trasmetterli a tutti, soprattutto con il rispetto che si deve sempre dare all’avversario, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. Il covid 19 ha stroncato due giovani vite, due conosciuti ed apprezzati padri di famiglia, due uomini impegnati profondamente nel sociale perché per loro non è mai esistito l’ egoistico io ma sempre il noi – ha affermato il presidente del Milan Club Andria avv. Giuseppe Massaro».

Saranno quattro le associazioni che prenderanno il via alla manifestazione. Si tratta del Milan Club Andria, società organizzatrice, la Fidelis Andria, i Salesiani Oratorio Andria ospitanti della manifestazione e lo Juventus Club Andria, che proprio ieri ha ricordato la tragedia dell’Heisel di Bruxelles del 29 maggio 1985. Al termine del quadrangolare verranno consegnate ai figli di Riccardo e Ruggiero le due maglie ufficiale AC Milan, squadra di cui erano tifosi.

«Continueremo a correre dietro un pallone da calcio con Voi, cari Amici Ruggiero e Riccardo – ha quindi concluso il presidente del Milan Club Andria avv. Giuseppe Massaro – un abbraccio va alle famiglie e un ringraziamento ai salesiani che ci hanno ospitato. Un grande abbraccio va allo Juve club Andria e alla Fidelis Andria che ci ha confermato la presenza in campo del nostro amato campione Sabino Martiradonna».