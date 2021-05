La scuola “Vaccina” di Andria ha partecipato alla “Tavola rotonda: Memoria e legalità. Giovani e scuola in cammino per non dimenticare”. Un evento patrocinato dall’Assessorato Regionale dell’istruzione e della formazione professionale, e realizzato in collaborazione con il Liceo linguistico di Palermo. La scuola “Vaccina” ha partecipato con i propri alunni. La classe coinvolta è stata la 3^ B e la docente che ha seguito i suoi alunni in questa iniziativa è stata la docente di Lettere A.Daniela De Nicolo.

«La tavola rotonda è stata molto coinvolgente e interessante – ha detto la prof.ssa De Nicolo – e ha previsto una live di interazione tra i partecipanti. I ragazzi hanno avuto la possibilità di toccare con mano la drammaticità delle azioni della mafia e cosa significa la legalità. Fare in modo che non si dimentichi e che si viva nel nome della legalità…è la missione che ognuno di noi in vita deve perseguire».

I saluti sono stati portati dai professori Marcello Pacifico (Presidente nazionale Anief)

e Roberto Lagalla (Assessore dell’istruzione e della formazione professionale della Regione siciliana). Tra gli intervenuti anche Giovanni Paparcuri, ideatore del Museo Falcone-Borsellino di Palermo, già collaboratore dei due magistrati per l’informatizzazione del primo Maxiprocesso, e Maurizio Ortolan Commissario di Polizia in pensione che ha collaborato con Giovanni Falcone durante gli interrogatori per il Maxi Processo, autore del libro “Io, sbirro a Palermo”.