Qualcosa di inaspettato, prima storica vittoria in un campionato giovanile di una società andriese di pallamano.

I giovanissimi Under 15 di coach Colasuonno conquistano il titolo regionale di categoria, qualificandosi di diritto alle fasi finali nazionali che si svolgeranno dal 6 all’ 11 luglio a Misano Adriatico, in Emilia Romagna. Difatti la squadra andriese rappresenterà Andria e la Puglia in una manifestazione di livello nazionale come le finali nazionali U15.

«Per noi è motivo di grande orgoglio – commenta il presidente Nunzio Colasuonno – dopo i primi 6 anni di lavoro stiamo crescendo molti ragazzi che faranno parlare di loro e il nostro non è solo un lavoro tecnico, ma anche un lavoro sociale e disciplinare che svolgiamo per i ragazzi e continueremo sicuramente in futuro a lavorare sempre meglio per il loro percorso di crescita».

Il campionato U15 quest’anno comprendeva quattro squadre e cioè Pallamano Altamura, Pallamano Conversano e Putignano, oltre ovviamente agli andriesi che hanno vinto tutte le partite del campionato.

«Un campionato con meno squadre rispetto agli anni scorsi per le tante difficoltà legate al Covid che non hanno permesso a molte società di iscriversi – commenta coach Riccardo Colsuonno – questa vittoria è da condividere con gli attuali ragazzi dell’ Under 17 che lo scorso anno con una grande cavalcata stavano per stravincere un campionato Under 15 che poi il Covid non ci permesso di portare a compimento. I ragazzi erano rimasti molto dispiaciuti e amareggiati lo scorso anno, ma il destino ha ridato ciò che aveva tolto. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i genitori dei ragazzi che nonostante la pandemia hanno creduto in noi, nel nostro lavoro, nel nostro impegno e nella nostra serietà. Noi continueremo a formare, crescere e guidare i nostri ragazzi. Ora ci prepareremo per un’esperienza, quella delle finali nazionali, che si preannuncia indimenticabile ed entusiasmante e cercheremo in futuro di lavorare ancora meglio per far sì che si possano ripetere esperienze e momenti come questi. Siamo orgogliosi di essere stati la prima società andriese ad aver vinto un titolo a livello giovanile nel nostro amato sport per la città di Andria».