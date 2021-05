«La sfida più importante che siamo chiamati ad affrontare oggi è quella fra globalisti e patrioti». Si legge così in una nota di Gioventù Nazionale Bat a margine dell’iniziative “Panchina Tricolore” svolta ieri ad Andria in Piazza Umberto I.

«I primi vorrebbero rendere il mondo villaggio globale unico, appiattendo tutto ad un unico livello. Vantano una superiorità intellettuale e culturale, tuttavia dimenticano che la cultura esiste nel momento in cui vi è una pluralità di culture. Pluralità e specificità di ogni popolo e nazione che loro vorrebbero annientare favorendo interessi di specifici personaggi che mirano ad ottenere egemonia economica e massificazione degli individui. I patrioti vogliono invece opporsi a questa tendenza rivendicando la specificità di ogni popolo e cultura come seme di convivenza e sviluppo. Prediligono la politica partecipativa degli individui che si oppone allo strapotere del mercato. La patria viene costantemente minacciata da quegli specifici individui e grandi lobby di potere, social media e cinematografia. Tuttavia nel momento del bisogno, come quello appena verificatosi, tutti si sono aggrappati alla comunità nazionale. Il significato della patria si comprende solo quando si è sul punto di perderla ed è per questo che noi dobbiamo difenderla ad ogni costo perché essa antepone gli interessi distruttivi agli interessi della collettività composta di individui che ne beneficeranno. Noi patrioti vinceremo questa battaglia, rispondendo colpo su colpo, costi quel che costi».