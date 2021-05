«Le fototrappole stanno dando alcuni risultati, ma sono sempre troppo ininfluenti a fronte della complessità del fenomeno. Un divano letto lasciato in zona Giuseppe Verdi o un materasso abbandonato in Largo Grotte, cambia il quartiere ma il risultato è lo stesso. Ogni volta chiediamo interventi repentini della Sangalli che ci sta aiutando, spingendosi anche a pulire zone non coperte da contratto». Inizia così una nota del Sindaco della Città Giovanna Bruno che racconta come parti importanti di città stiano lavorando per rendere più bella la comunità nonostante i diversi atteggiamenti incivili di taluni.