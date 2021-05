Si chiama “Questa scuola non ha più pareti”, ed è l’iniziativa realizzata in mattinata dall’Istituto Comprensivo “Imbriani-Salvemini” di Andria. Un’idea che si pone l’obiettivo di affiancare l’esperienza didattica degli alunni con la natura circostante. Un modo tutto nuovo di approcciare lo studio con la bellezza del mondo circostante. L’iniziativa è stata resa possibile in collaborazione con il Comune di Andria e ha visto coinvolte le classi 5^A e 5^B che questa mattina hanno tenuto la loro lezione all’interno della villa comunale.

«C’è la lavagna, ci sono i banchi, ci sono i piccoli alunni. Non ci sono le pareti, non c’è il soffitto. In compenso c’è il prato e ci sono gli alberi a fare da aula», scrive l’Assessore alla Bellezza Daniela Di Bari. «È la prima lezione di “Questa scuola non ha più pareti”, l’iniziativa che come Comune di Andria abbiamo voluto per offrire la possibilità alle scuole andriesi di arricchire il proprio percorso didattico, di permettere ai piccoli alunni di riconciliarsi con la natura, in qualche modo, di essere stupiti. Sono e siamo qui da stamattina presto ed è stato bellissimo il momento in cui i piccoli sono “entrati in classe”, all’aperto. Lettura, ascolto, arte, scienze, canto, musica, e tutto il loro protagonismo bellissimo. E quella che provo è gioia, è meraviglia, è respiro pieno».