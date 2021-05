Un tempo diversi alberi accompagnavano lo sguardo di passanti ed automobilisti da via Puccini a via Montegrappa, due delle arterie stradali più importanti della città di Andria, il cui unico verde urbano era rappresentato proprio da quegli alberi che oggi non ci sono più. Tronchi tagliati, alcuni dei quali ancora sporgenti lungo lo spartitraffico, altri più nascosti e aiuole che ormai non hanno più nulla da “raccontare” a chi vi posa lo sguardo. Oggi queste strade si presentano così: addio al verde, salvo per pochissimi alberi ancora in piedi. Uno è ancora lì nonostante non abbia più foglie e si presenti in condizioni piuttosto critiche. E’ la triste vicenda di una manutenzione non sempre effettuata nel migliore dei modi e che spesso, anche per sopperire a costi troppo elevati, non ha tenuto conto di ciò che sarebbero potuto accadere, ovvero non poter fare altra scelta che abbattere quegli alberi.

Ma se in via Puccini e via Montegrappa è stato superato il punto di non ritorno, in altre zone della città federiciana si rischia lo stesso finale. Per esempio in viale Roma, dove tra gli alberi presenti alcuni mostrano i segni di quello che per un esperto da noi contattato è sicuramente un forte attacco di cocciniglia. Impossibile non notarli tra le chiome verdi, in cui spiccano con colori tipicamente autunnali quando siamo in primavera inoltrata.

Secondo lo stesso esperto, sarebbe stata effettuata una potatura errata e troppo energica. I tagli hanno interessato ramificazioni di diametro importante, mentre avrebbero dovuto limitarsi alla rimonda del secco. Inoltre si tratterebbe di tagli non accompagnati dalla disinfezione del legno scoperto con prodotti adeguati. Anni fa le chiome di quegli alberi sono state sagomate con forme cubiche ma senza intervenire nella parte interna, facilitando così lo sviluppo di malattie di natura fungina o batterica. Tutti elementi che potrebbero portare allo stesso scenario che si presenta in via Puccini e via Montegrappa. In viale Roma il temuto “punto di non ritorno” non è stato ancora superato, ma quanto tempo dovrà passare prima che sia troppo tardi?