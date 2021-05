Ruolo: centrocampista. Segni particolari: fascia e indole da capitano. Peculiarità da due settimane a questa parte: goleador. Stefano Manzo ci sta prendendo gusto: dopo il blitz al volo contro l’Altamura, si è ripetuto con una rasoiata vincente. Quella che ha garantito alla Fidelis Andria tre punti di platino contro il Portici.

I risultati utili di fila sono 11, la posizione è la terza in solitaria. La Fidelis non conosce soste, nemmeno nel momento in cui il Covid ha costretto il suo allenatore Gigi Panarelli a stare a distanza dal gruppo.

I 56 punti ottenuti due anni fa con Potenza in panchina sono dietro l’angolo, per blindare i playoff manca un ultimo sforzo. E i tifosi sognano già un Manzo al comando del centrocampo anche l’anno prossimo. Risposta di chi è estremamente concentrato sul presente, che coincide con la trasferta di Molfetta.

Dal numero 4 di oggi a un 4 che ha fatto la storia nell’Andria calcistica come Renato Olive. In collegamento su Telesveva per presentare il progetto letterario Ama Veng, l’ex mediano promuove in pieno questa Fidelis.

Inferiori a nessuno, ma rispettosi di tutto. Un motto per la Fidelis e Manzo, il suo capitano che sta conoscendo il vizio del gol.

Il servizio.