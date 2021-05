La segnalazione ad Acquedotto Pugliese è stata già inviata. Nelle ultime ore è stata notata dell’acqua di colore giallo che fuoriesce dalla fontana situata in via Castel del Monte, all’altezza del bivio per il maniero federiciano ed il boschetto. La notizia ha subito fatto il giro del web poiché sono tanti i cittadini che attingono da quella fonte per riempire bottiglie e soprattutto borracce o lattine non trasparenti che non consentono di notare il colore dell’acqua. Un cittadino andriese ha già provveduto ad inviare una pec all’Acquedotto Pugliese. Anche la Sindaca Giovanna Bruno è stata messa al corrente della situazione.