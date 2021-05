Per l’Opera Salesiana di Andria il mese di maggio è il periodo dell’anno in cui tutte le attività ludiche, formative e religiose sono orientate alla festa comunitaria in onore della Maria Ausiliatrice, San Giovanni Bosco e il giovane San Domenico Savio. Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia in corso, i Salesiani di Andria propongono una serie di appuntamenti culturali e religiosi in vista del 30 maggio, ultimo giorno del calendario di eventi previsti per la festa della comunità parrocchiale ed oratoriana.

Anche quest’anno, a causa delle restrizioni legate al Covid-19, non si svolgerà la tradizionale processione per le vie della città e la festa nel cortile dell’Oratorio. Tuttavia, la diretta televisiva della Santa Messa Solenne prevista per domenica 30 maggio dal cortile dell’Oratorio Salesiano permetterà di raggiungere i fedeli che fisicamente non potranno partecipare alla celebrazione. Dice don Giovanni Monaco, parroco e direttore dell’Opera Salesiana: “Il vivo senso di responsabilità ci sprona a vivere questi momenti di gioia con maggiore sobrietà, vista la grave crisi sanitaria, economica e sociale che stiamo attraversando. Crisi che inevitabilmente sta facendo vedere i suoi risvolti negativi anche nelle nostre realtà ecclesiali. Ora più che mai chiediamo l’intercessione di Maria Aiuto dei Cristiani, affidando alle sue cure materne la nostra comunità e in particolare i giovani che vivono nella difficoltà».

Di seguito il programma della festa comunitaria dell’Opera Salesiana a conclusione dell’anno pastorale:

22 maggio ore 20.00, nel cortile dell’Oratorio: Veglia diocesana di Pentecoste con il Vescovo Luigi;

con il Vescovo Luigi; 24 maggio ore 19.30: Festa liturgica di Maria Aiuto dei Cristiani . Santa Messa presieduta dal Vescovo Luigi nel cortile dell’Oratorio;

. Santa Messa presieduta dal Vescovo Luigi nel cortile dell’Oratorio; 25-26-27 maggio, ore 19.00, presso la Parrocchia “B.V. Immacolata”: Triduo di preparazione alla festa comunitaria.

alla festa comunitaria. 25-26-27 maggio ore 20.00, nel cortile dell’Oratorio: Triduo di preparazione per ragazzi della catechesi e giovani ;

; 28 maggio ore 19.30, nel cortile dell’Oratorio: Conferenza sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo, a cura dell’AGE e dell’Ass. Maestri Cattolici Italiani

29 maggio ore 20.00 nel cortile dell’Oratorio: “ Alla Festa con Maria ”, Veglia di preghiera con i giovani e l’intera comunità alla vigilia della festa in onore dei santi patroni dell’Opera Salesiana andriese;

”, Veglia di preghiera con i giovani e l’intera comunità alla vigilia della festa in onore dei santi patroni dell’Opera Salesiana andriese; 30 maggio ore 19.30 nel cortile dell’Oratorio: Santa Messa Solenne in onore di don Bosco, Domenico Savio e Maria Ausiliatrice. La celebrazione sarà presieduta da don Gianpaolo Roma SDB (delegato della Pastorale Giovanile dell’IME) e trasmessa su Tele Dehon (canale 18 o 518).

La cittadinanza è inviata a partecipare o a seguire gli eventi tramite diretta televisiva oppure tramite diretta Facebook sulla pagina “Oratorio Centro Giovanile Salesiano”.