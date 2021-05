Una intera giornata di laboratori didattici e mostre con i bambini e con gli adulti per conoscere l’opera essenziale di piccoli insetti che hanno però un ruolo chiave nell’ecosistema. “Le mie amiche Api” si chiama l’evento promosso dall’Associazione In & Young in via Regina Margherita ad Andria per celebrare, oggi 22 maggio, la Giornata Mondiale dedicata proprio a loro.

Il 20 maggio, infatti, l’ONU ha deciso di dedicare una Giornata alle Api proprio per sensibilizzare sull’importanza di questi insetti. Una sensibilizzazione necessaria, perché la loro sopravvivenza viene purtroppo messa a repentaglio da vari fattori di rischio. Si tratta del giorno in cui nacque il pioniere sloveno dell’apicoltura moderna Anton Janša (1734-1773). «Tra tutte le creature del Signore» scrisse in uno dei suoi libri «non ne troviamo un’altra che sia allo stesso tempo utile, docile e poco esigente, com’è l’ape».

«L’idea che le api giochino un ruolo chiave nell’ecosistema – ci spiegano dall’associazione andriese – sorprenderà, forse, chi le ha sempre associate solo alla golosità del miele. Le api hanno un ruolo chiave nella biodiversità della Terra. La nostra associazione ha pensato bene di difendere questo insetto spiegandone le caratteristiche e l’importanza, attraverso laboratori per i bambini attraverso un teatrino osservando un alveare, quindi invito le mamme ad accompagnare i propri bambini e a visitare il nostro stend arricchito di manufatti a tema».

Tutta la giornata del 22 maggio sarà dedicata proprio a questo tema in via Regina Margherita ad Andria.