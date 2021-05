Dal dramma alla speranza: lo si ripete spesso quando ci sono le donazioni di organi. Dal dramma di una vita persa alla speranza di una vita ritrovata. E nella BAT c’è una equipe che lavora alacremente, soprattutto negli ultimi anni, per donare nuovamente la speranza. E’ l’equipe del Dr. Fabio Massari, direttore dell’Unità Operativa di Oculistica dell’Ospedale “Bonomo” di Andria, una equipe che di frequente viene citata nei tanti interventi di espianto delle cornee effettuati quasi quotidianamente nel nosocomio andriese. Dall’inizio dell’anno sono già 70 gli espianti nonostante la pandemia in corso e lo scorso anno furono oltre 120.

Abbiamo incontrato il Dr. Massari nella sua piccola stanza all’interno dell’Ospedale “Bonomo”. L’orgoglio, per un’attività che prosegue senza sosta con numeri sempre più rilevanti, sta tutto nella consapevolezza di restituire una fiammella di speranza a moltissime persone. Non solo per le donazioni ma anche per i moltissimi interventi effettuati nel corso dell’anno nelle sale operatorie del nosocomio andriese. Ma il Dr. Massari ci racconta anche qualche aneddoto su come si riesca ad avere un consenso per l’espianto di cornee anche dal Canada.

Ma l’Unità Operativa di Oculistica di Andria è ben cosciente del presente, si punta a superare le 1500 operazioni in un anno, e del futuro che prevede uno sdoppiamento dell’attività con l’attivazione anche delle strutture all’interno del PTA di Canosa di Puglia. Tanti e variegati gli interventi a partire dalla cosiddetta “cataratta”.

Il servizio completo su News24.City.