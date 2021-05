«Ieri sono arrivati al Comune di Andria i primi 19.788.765,77 del Fondo di Risanamento per i Comuni in predissesto (per un totale di ca. 30 mln)». Lo dichiara in una nota il consigliere comunale di Futura, Mirko Malcangi.

«Somme che non creeranno liquidità, ma di certo saranno leva per rimettere in moto la macchina e che comporteranno una necessaria revisione del fondo pluriennale di riequilibrio appena approvato. Una boccata d’ossigeno per un Grande Comune, pieno di storia e di risorse».