L’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) e l’Anci hanno predisposto uno strumento che prevede, per i beneficiari, finanziamenti per un totale di 7 milioni di euro a tasso zero per interventi dedicati ai beni culturali. Arriva il bando “Cultura Missione Comune – 2021”, primo effetto concreto del Fondo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, previsto dal Decreto Rilancio del 2020 e promosso dal Ministero della Cultura, dedicato al patrimonio degli Enti Locali e delle Regioni.

«Siamo convinti che rappresenti un’opportunità di sviluppo sostenibile per sport e cultura anche in relazione al nostro territorio. Riteniamo che sia un’occasione che va perseguita, a favore della nostra comunità e per questo vogliamo sensibilizzare gli enti locale e pubbliche amministrazioni del territorio auspicando che si prenda in considerazione questo bando affinché partecipandovi si possano ottenere contributi al fine di manutenere il nostro patrimonio culturale storico nel miglior modo», spiega Luigi Marzano, coordinatore provinciale Slc Cgil Bat.